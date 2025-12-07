Ganzes Konzept beim Globus am Bellevue ein Fehler

Den Hebel ansetzen wird Cocchini auch am Globus am Bellevue, der erst vor einem Jahr nach aufwendiger Renovation neu eröffnet wurde: Bei diesem Warenhaus «stimmt nicht nur das Preisniveau nicht. Das ganze Konzept ist ein Fehler. Man kann nicht mehr wie früher sitzen, wo man will, die Rolltreppen sind nun zentral und versperren den Raum.»