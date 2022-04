Eine Tochtergesellschaft von Sportradar habe eine entsprechende Lizenz von der Alkohol- und Glücksspielkommission Ontario erhalten, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Die Lizenzvergabe sei durch die Legalisierung von Sportwetten und iGaming in Ontario per 4. April 2022 ermöglicht worden, so die Meldung. Insgesamt verfügt Sportradar den Angaben zufolge nun in Nordamerika über 36 Lizenzen in verschiedenen Bundesstaaten, Provinzen und Stammesgebieten.

