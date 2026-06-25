Der Supreme Court ‌entschied am ​Donnerstag, dass die Zulassungsvorgaben der US-Bundesbehörden Vorrang vor dem Recht einzelner Bundesstaaten haben. Damit entzogen die Richter Tausenden Klagen wegen ‌angeblich unzureichender Krebs-Warnhinweise die Grundlage. Bayer hatte stets argumentiert, dass die US-Umweltschutzbehörde EPA den ​Wirkstoff als nicht krebserregend einstuft ​und entsprechende Warnhinweise daher ​nicht zulässig seien.