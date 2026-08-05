GM ist seit 1997 in China vertreten und gehörte jahrelang zu den absatzstärksten ​Autobauern. ​Jährlich spülte das Geschäft rund zwei ⁠Milliarden Dollar in die Kassen von ​GM. Doch diese Zeiten sind ⁠vorbei. Anfang des Jahrzehnts rutschte GM in China in die ‌roten Zahlen. 2025 lag der Absatz bei lediglich 1,9 Millionen Fahrzeugen - das sind 51 Prozent weniger als 2016. ‌Um das Geschäft zu stabilisieren, schloss GM ab 2024 ​mehrere Werke und nahm einige Modelle vom Markt.