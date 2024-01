«Der Konsens wächst, dass die US-Wirtschaft, der Arbeitsmarkt und die Autoverkäufe weiterhin widerstandsfähig sein werden», erklärte GM-Chefin Mary Barra am Dienstag in einem Brief an die Investoren. Für das laufende Jahr peilt der grösste US-Autobauer einen operativen Gewinn von zwölf bis 14 Milliarden Dollar an. Im vergangenen Jahr drückten der Streik der US-Automobilarbeitergewerkschaft UAW und ein sinkender Absatz in China den Gewinn vor Steuern um 14 Prozent auf 12,4 Milliarden Dollar. Nach Daten von LSEG hatten Analysten im Schnitt mit 12,5 Milliarden Dollar Gewinn und einer Umsatzrendite von 7,4 Prozent gerechnet.