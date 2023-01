Der grösste US-Autobauer verkaufte nach Angaben von Mittwoch in seiner Heimat im vergangenen Jahr mehr als 2,2 Millionen Neuwagen und schaffte damit ein Plus von 2,5 Prozent. Der Konzern aus Detroit überholte damit den japanischen Rivalen, bei dem der Absatz um fast zehn Prozent auf 2,1 Millionen Neuwagen fiel, insbesondere das wichtige SUV-Segment verzeichnete Einbussen. GM hatte 2021 erstmals seit 90 Jahren die Pole-Position als Marktführer in den USA verloren.