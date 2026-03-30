Der US-Autobauer General Motors verlängert die Produktionspause in seinem Elektroauto-Werk in Detroit wegen einer ‌schwachen ⁠Nachfrage um weitere zwei Wochen. Der seit dem 16. ⁠März geltende Stopp in der Fabrik werde fortgesetzt, teilte GM ‌am Montag mit. Die Produktion werde vorübergehend ‌angepasst, um sie ​mit der Marktnachfrage in Einklang zu bringen. Von dem Schritt sind 1300 Beschäftigte betroffen, die vorübergehend freigestellt werden.