GM habe sich mit den Behörden auf diesen Vergleich geeinigt, ‌teilte der kalifornische Justizminister Rob Bonta ‌am Freitag (Ortszeit) mit. ​Demnach hatte das Unternehmen über seinen Dienst OnStar zwischen 2016 und 2024 detaillierte Informationen über das Fahrverhalten von Hunderttausenden Kaliforniern an Datenhändler verkauft. Dazu gehörten neben Namen ‌und Adressen auch GPS-Standorte, gefahrene Geschwindigkeiten und starkes Beschleunigen.