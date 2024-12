Das Problem mit thematischen ETFs besteht darin, dass sie häufig dann aufgelegt werden, wenn die Anlageidee auf oder nahe ihrem Höhepunkt ist, so Itzhak Ben-David, Professor am Fisher College of Business der Ohio State University und Forscher am National Bureau of Economic Research. Er verweist auf seine Forschungsergebnisse, die zeigen, dass spezialisierte ETFs über einen Zeitraum von fünf Jahren in der Regel um etwa 30 Prozent hinter den Marktbenchmarks zurückbleiben.