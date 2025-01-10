Gegen Ende des vergangenen Jahres hatten Gewinnmitnahmen den Kurs noch bis auf 4275 Dollar gedrückt; seitdem geht es wieder kräftig nach oben. Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen. Der Preis war um 65 Prozent gestiegen und damit so stark wie seit 1979 nicht mehr. Edelmetalle - allen voran Gold - gelten bei vielen Investoren als sogenannte sichere Häfen, in die die Anleger Geld bei politischen Unsicherheiten schieben.