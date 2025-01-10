Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) legte zuletzt um knapp ein Prozent auf 4517 Dollar zu. Damit näherte sich der Goldpreis wieder dem am 26. Dezember erreichten Rekordhoch von knapp 4550 US-Dollar.
Gegen Ende des vergangenen Jahres hatten Gewinnmitnahmen den Kurs noch bis auf 4275 Dollar gedrückt; seitdem geht es wieder kräftig nach oben. Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen. Der Preis war um 65 Prozent gestiegen und damit so stark wie seit 1979 nicht mehr. Edelmetalle - allen voran Gold - gelten bei vielen Investoren als sogenannte sichere Häfen, in die die Anleger Geld bei politischen Unsicherheiten schieben.
Nachfolgend eine Übersicht der verschiedenen Möglichkeiten, in Gold zu investieren:
SPOTMARKT
Grosse Käufer und institutionelle Anleger kaufen Gold normalerweise bei grossen Banken. Die Preise auf dem Spotmarkt werden durch Angebot und Nachfrage in Echtzeit bestimmt. London ist der einflussreichste Handelsplatz für den Spot-Goldmarkt, vor allem aufgrund der London Bullion Market Association. Der Verband setzt Standards für den Handel mit Gold und regelt den ausserbörslichen Markt, der den Handel zwischen Banken, Händlern und Institutionen erleichtert.
TERMINMÄRKTE
Anleger können zudem über Terminbörsen in Gold investieren. Dort wird zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum gekauft oder verkauft. Der grösste Terminmarkt für Gold gemessen am Handelsvolumen ist die COMEX, die Teil der New York Mercantile Exchange ist. Die Shanghai Futures Exchange, Chinas führende Rohstoffbörse, bietet ebenfalls Gold-Terminkontrakte an. Die Tokyo Commodity Exchange, allgemein bekannt als TOCOM, ist ein weiterer grosser Marktteilnehmer auf dem asiatischen Goldmarkt.
BÖRSENGEHANDELTE PRODUKTE
Börsengehandelte Produkte oder Fonds (ETFs) geben Wertpapiere aus, die durch physisches Metall besichert sind. Sie ermöglichen es Anlegern, am Goldpreis zu partizipieren, ohne das Metall selbst entgegennehmen zu müssen. Die Zuflüsse in physisch besicherte, börsengehandelte Goldfonds beliefen sich nach Daten des Branchenverbands World Gold Council bis Oktober auf 64 Milliarden Dollar. Allein im September wurde ein Rekordzufluss von 17,3 Milliarden Dollar verzeichnet.
BARREN UND MÜNZEN
Privatkunden können Gold bei Edelmetallhändlern erwerben, die Barren und Münzen in einer Verkaufsstelle oder online anbieten. Goldbarren und -münzen sind beides bewährte Wege, um in physisches Gold zu investieren.
(Reuters)