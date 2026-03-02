Der Spotpreis für Gold stieg am frühen Montagmorgen um 1,37 Prozent auf 5349,44 US-Dollar je Feinunze, nachdem er zuvor den höchsten Stand seit mehr als vier Wochen erreicht hatte. Zwischenzeitlich kletterte der Preis im Tagesverlauf um bis zu zwei Prozent.
Israel hatte am Sonntag eine neue Angriffswelle auf Teheran gestartet, worauf der Iran mit weiteren Raketenangriffen reagierte. Die Tötung Khameneis am Vortag hat den Nahen Osten und die globale Wirtschaft in eine Phase erhöhter Unsicherheit gestürzt.
«Im Gegensatz zu früheren Eskalationen in diesem Konflikt gibt es diesmal für beide Seiten starke Anreize, die Konfrontation weiter zu verschärfen. Das erhöht das Risiko eines chaotischen, unsicheren und damit volatilen Umfelds - und zwar nicht nur für einige Tage. Für Gold ist dieses Umfeld grundsätzlich positiv», erklärte Kyle Rodda, leitender Marktanalyst bei Capital.com.
Allerdings stieg der US-Dollar-Index um 0,27 Prozent. Ein stärkerer Dollar verteuert Gold für Käufer ausserhalb der USA und begrenzte damit die Kursgewinne des Edelmetalls.
Gold gilt traditionell als sicherer Hafen in Krisenzeiten und hat in diesem Jahr bereits mehrere Rekordstände erreicht. Hintergrund sind die anhaltenden politischen und wirtschaftlichen Spannungen weltweit.
Die aktuelle Rally baut auf einem Kursanstieg von rund 64 Prozent im Jahr 2025 auf. Treiber waren vor allem kräftige Käufe durch Zentralbanken, hohe Zuflüsse in börsengehandelte Goldfonds (ETFs) sowie die Erwartung einer lockereren Geldpolitik in den USA.
«Gold ist womöglich der beste Gradmesser für globale Unsicherheit - und um im Bild zu bleiben: Das Thermometer steigt weiter. Angesichts einer neuen Ära geopolitischer Spannungen ist mit weiteren Rekordständen zu rechnen», sagte der unabhängige Analyst Ross Norman.
Silber gab derweil leicht um 0,3 Prozent auf 93,54 US-Dollar je Unze nach, nachdem es im Februar noch einen Monatsgewinn verzeichnet hatte.
(Reuters)