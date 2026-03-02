Damit fällt der Gewinn noch ganz leicht höher aus als Anfang Jahr vermeldet: Damals war von einer Grössenordnung von 26 Milliarden die Rede gewesen. Das Ergebnis hängt stark von der Entwicklung an den Finanzmärkten ab und kann entsprechend stark schwanken. Im Vorjahr war ein Gewinn von 80,7 Milliarden erzielt worden, in den zwei Jahren davor Verluste von 3,2 Milliarden und 132,5 Milliarden. Wie bereits bekannt, werden Bund und Kantone eine Ausschüttung von 4 Milliarden Franken erhalten.