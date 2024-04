Der Preis für das Edelmetall stieg am Nachmittag zeitweise bis auf 2328,46 US-Dollar je Feinunze (rund 31,1 Gramm). Die nach einem starken Arbeitsmarktbericht gedämpften Zinssenkungserwartungen in den USA belasteten den Preis nicht. Auch in Euro gerechnet wurde ein Rekord erreicht. Hier stieg der Preis bis auf 2148,64 Euro. Gold erlebt seit Anfang März einen Höhenflug und hat in dieser Woche bisher jeden Tag einen Preisrekord aufgestellt.