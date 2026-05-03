Brief an Budliger Artieda

Der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte Adrian Lobsiger wandte sich persönlich per Brief an Staatssekretärin Helene Budliger Artieda und bot ihr eine vertrauliche Einsichtnahme direkt vor Ort in den Seco-Büros an. Die Staatssekretärin erteilte Lobsiger in einem Antwortschreiben vom 3. März 2026 jedoch eine Abfuhr: Nach Rücksprache mit dem Departement könne dem nicht entsprochen werden. Die Verweigerung gelte, bis die Zollfrage mit den USA verbindlich geregelt sei.