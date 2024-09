Ursache dafür ist unter anderem die fehlende Kauflust vieler Konsumenten in China. Patrik Schwendimann von der Zürcher Kantonalbank erklärt: "Der Luxusgütermarkt in China und Hongkong hat sich in der jüngeren Vergangenheit sehr enttäuschend entwickelt. Weiter können mehrere Boomjahre letztlich zu einem gewissen Überkonsum führen, was in einer vorübergehenden Flaute enden könne.