«2026 wird es wahrscheinlich etwas begrenzter sein. Wir sehen Möglichkeiten für Effizienz und versuchen, diese zu nutzen», sagte Solomon in einem Interview mit Bloomberg TV in Hongkong. «Diese Effizienzchancen geben uns mehr Möglichkeiten, in Bereiche unseres Geschäfts zu investieren, in denen wir Wachstum skalieren können, und ein Teil dieses Wachstums skaliert mit zusätzlichem Personal.» Er verwies auf das Vermögensverwaltungsgeschäft als einen Bereich, der weltweit mit zusätzlichen Mitarbeitern wachsen könne.