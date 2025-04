Sollten sich die Wirtschaftsdaten verschlechtern und Anleger eine höhere Rezessionswahrscheinlichkeit einschätzen, dürften die Dividendenmarktpreise von nun an noch pessimistischer werden, so Kostin. Es ist zu erwarten, dass Investoren weiterhin Unternehmen belohnen werden, die Kapital an ihre Aktionäre zurückzahlen, im Vergleich zu Unternehmen, die in Wachstum investieren - ein typisches Muster bei nachlassendem Wirtschaftswachstum.