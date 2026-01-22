Die Goldbestände westlicher ETFs sind seit Anfang 2025 um rund 500 Tonnen gestiegen und haben damit Prognosen, die allein auf US-Zinssenkungen basierten, übertroffen. Goldman Sachs erwartet für 2026 eine weitere Lockerung der Geldpolitik durch die Fed um 50 Basispunkte. Angesichts der wachsenden Besorgnis über die langfristige geld- und fiskalpolitische Entwicklung in den grossen Volkswirtschaften wurde der Goldpreis laut Goldman Sachs auch durch die Nachfrage im Zusammenhang mit dem sogenannten Abwertungshandel - sogenanntes «Debasement» - beflügelt. Dazu zählen physische Käufe vermögender Familien und der Kauf von Call-Optionen durch Investoren.