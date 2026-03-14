Während Privatanleger weiterhin eine wichtige Nachfrage für Aktien stellen, könnte ihre Unterstützung nachlassen, sollte sich der Arbeitsmarkt deutlich abschwächen. «Wenn wir mehrere negative Arbeitsmarktdaten sehen, wäre das ein Grund zur Sorge, dass die Nachfrage der Privatanleger nachlassen und der Markt einbrechen könnte», sagte Flood. «Wir glauben jedoch nicht, dass dies derzeit aufgrund eines einzelnen negativen Arbeitsmarktberichts der Fall ist», sagte er mit Blick auf den Bericht der vergangenen Woche.