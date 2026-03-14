Laut der US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Positionierung von Hedgefonds im amerikanischen Aktienmarkt nach den jüngsten Kursschwankungen die Voraussetzungen für einen deutlichen Kursanstieg geschaffen.
Spekulative Anleger haben ihre Long-Positionen in Einzelaktien weitgehend beibehalten und sich gleichzeitig durch Short-Positionen in Produkten wie ETFs und Index-Futures abgesichert. Diese Short-Positionen befinden sich nun auf dem höchsten Stand seit September 2022, wie Daten des Prime-Brokerage-Teams der Bank zeigen.
Diese Dynamik spiegelt einen Markt wider, der mit der Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg sowie mit Kreditängsten und Sorgen um künstliche Intelligenz zu kämpfen hat. Laut John Flood, Leiter des Bereichs Aktienhandel in Amerika und Partner bei Goldman Sachs, könnte dies jedoch auch zu überdurchschnittlichen Kursgewinnen führen - wenn positive Nachrichten Anleger dazu veranlassen, ihre Absicherungspositionen aufzulösen.
«Sollte eine Schlagzeile das Ende des Konflikts verkünden, könnte der Index deutlich steigen», sagte Flood in einem Interview. « Ein Anstieg von 2 bis 3 Prozent wäre denkbar, wobei der Grossteil davon auf die Eindeckung von Positionen in Makroprodukten zurückzuführen wäre.» Das Bruttoengagement von Hedgefonds, das den Gesamtwert von Long- und Short-Positionen misst, liegt laut der Bank derzeit mit 307 Prozent nahe einem Allzeithoch.
Allerdings sei das Risiko eines starken Kursanstiegs derzeit deutlich höher als das Risiko eines starken Kursrückgangs, so Flood. «Da das Bruttoengagement so hoch ist und wir so viele Leerverkäufe in Makroprodukten beobachtet haben, könnte jede positive Nachricht aggressive Eindeckungskäufe auslösen.»
Anleger bekamen am Montag einen Vorgeschmack auf diese Entwicklung, als Präsident Donald Trump erklärte, der Krieg mit dem Iran werde «sehr bald» beendet sein. Der S&P 500 schloss 0,8 Prozent höher, nachdem er zuvor um 1,5 Prozent gefallen war. Händler führten die Erholung grösstenteils auf Rückkäufe leerverkaufter Wertpapiere zurück. Der Index liegt weiterhin knapp 3 Prozent unter seinem Höchststand, wobei die Verluste vieler Einzelaktien noch deutlich höher ausfallen.
Im Niemandsland
Das volatile Marktumfeld hat Anleger bereits stark belastet. Fundamentale Long-Short-Hedgefonds verloren laut Goldman Sachs letzte Woche rund 4 Prozent ihrer Jahresperformance aufgrund starker Branchenrotationen. Andere Hedgefonds-Typen haben noch keine entscheidenden Entscheidungen getroffen. Long-Only-Vermögensverwalter – darunter traditionelle Vermögensverwalter und Staatsfonds – befinden sich laut Flood grösstenteils in einer abwartenden Haltung.
«Long-Only-Strategien haben sich seit Jahresbeginn bis zum Ausbruch des Konflikts stark entwickelt», sagte Flood. «Angesichts der makroökonomischen Unsicherheit und der erhöhten Volatilität warten viele Anleger nun ab, bis sich die Lage klärt.» Der Markt wurde zudem von Unternehmen gestützt, die den jüngsten Kursrückgang für Rückkäufe eigener Aktien nutzten: Goldmans Abteilung für Unternehmensrückkäufe verzeichnete letzte Woche eine der aktivsten Phasen der letzten drei Jahre.
Während Privatanleger weiterhin eine wichtige Nachfrage für Aktien stellen, könnte ihre Unterstützung nachlassen, sollte sich der Arbeitsmarkt deutlich abschwächen. «Wenn wir mehrere negative Arbeitsmarktdaten sehen, wäre das ein Grund zur Sorge, dass die Nachfrage der Privatanleger nachlassen und der Markt einbrechen könnte», sagte Flood. «Wir glauben jedoch nicht, dass dies derzeit aufgrund eines einzelnen negativen Arbeitsmarktberichts der Fall ist», sagte er mit Blick auf den Bericht der vergangenen Woche.
Hoffen auf weniger Unsicherheit
Gleichzeitig dürfte die geringere Liquidität an den Märkten laut Flood in den kommenden Wochen zu stärkeren Kursschwankungen führen. Zwar ist das Handelsvolumen in diesem Jahr auf über 20 Milliarden Aktien pro Tag gestiegen, doch die Liquiditätstiefe – ein Indikator für die einfache Ausführung grosser Transaktionen – ist deutlich gesunken.
Goldman schätzt, dass das Volumen der S&P-500-Futures, das zum besten Geld- oder Briefkurs gehandelt werden kann, bei rund 4 Millionen US-Dollar liegt und damit weit unter dem historischen Durchschnitt von etwa 14 Millionen US-Dollar. Werte unter 7 Millionen US-Dollar deuten typischerweise auf Marktspannungen hin.
«Das bedeutet, dass jede grössere Kauf- oder Verkaufsaktion einer Institution einen deutlich grösseren Einfluss auf den Preis hat», sagte Flood. Wie sich dieser Einfluss auswirkt, hängt unter anderem von der Lösung des geopolitischen Konflikts ab.
Aktuell hoffen die Anleger laut Flood weiterhin darauf, dass die durch den Konflikt ausgelöste allgemeine Unsicherheit bald nachlässt. «Der Markt erwartet innerhalb der nächsten zwei Wochen ein Signal für eine Lösung», sagte er. «Sollte sich die Situation ohne positive Fortschritte weiter hinziehen, wird es auf Indexebene Probleme mit Aktien geben.»
(Bloomberg/cash)