Der Investorenpessimismus stieg laut der Umfrage von «AAII» in den ersten Aprilwochen stark an, befindet sich aber erst seit Kurzem auf erhöhtem Niveau. In früheren Krisen hielten vergleichbare oder sogar höhere Werte über Jahre hinweg an. Es gibt einen zentralen Unterschied zwischen «überverkauften» und «ausverkauften» Märkten. Erstere markieren oft nur ein Zwischentief, letztere hingegen sind eine Grundvoraussetzung für das Ende eines strukturellen Bärenmarktes.