«Menschen müssen Transaktionen durchführen, Kapital beschaffen und Liquidität für ihre Investitionen schaffen. Ein Teil davon ist einfach eine Neuausrichtung der Erwartungen.» Der Bankmanager warnte, dass das aktuelle Mass an politischer Unsicherheit ungesund für die öffentlichen wie privaten Märkte sei - Bereiche, in denen sein Unternehmen zunehmend engagiert ist. Das Interview fand in Oslo im Vorfeld der jährlichen Investorenkonferenz des norwegischen Staatsfonds statt. Solomon prognostizierte, dass es vermehrt zu Entlassungen kommen werde, da Unternehmen in diesem Jahr Ausgabenmanagement klar priorisieren.