Donald Trump will am Mittwoch, 2. April, anlässlich des von ihm ausgerufenen «Liberation Day» (Befreiungstag) für die Vereinigten Staaten ein grosses Zollpaket verhängen. Für den Tag kündigte Trump kürzlich auch Zusatzzölle in der Höhe von 25 Prozent auf alle Autoimporte an. Ökonomen befürchten als Folge der rigiden Wirtschafts- und Zollpolitik Trumps eine steigende Inflation, ein gedämpfteres Wirtschaftswachstum und eine steigende Arbeitslosigkeit. Die Spekulationen an den Märkten gingen in den letzten Wochen gar so weit, wonach Trump die USA absichtlich in eine Rezession laufen lasse, um die US-Notenbank Fed zu Leitzinssenkungen zu zwingen.