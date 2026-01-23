Die Aktien von Holcim legen am Freitag im Verlauf des Morgenhandels den Rückwärtsgang ein. Gegen 10 Uhr notieren die Titel 2,13 Prozent tiefer bei 78,20 Franken, während der Gesamtmarkt gemessen am SMI 0,34 Prozent auf 13'184 Punkte nachgibt. Noch am Vortag erreichten die Titel des Zementherstellers einen neuen Jahreshöchstwert. Damit resultiert seit Jahresbeginn ein Plus von 2,75 Prozent, auf 52 Wochen hat der Kurs um fast 75 Prozent zugelegt.
Nun hat Goldman Sachs das Rating für Holcim in einer Branchenstudie von «Buy» auf «Neutral» gesenkt, erhöht aber das Kursziel auf 80 von 78 Franken. Die jüngste Kursaufwertung begrenze das weitere Aufwärtspotenzial, schreibt Analyst Ben Rada Martin zur Rückstufung.
Er sei aber von den differenzierten Strategien des Zementkonzerns überzeugt - von der Dekarbonisierung in Europa über M&A in Lateinamerika bis hin zur strikten Kostendisziplin. Dies zusammen dürfte ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum ermöglichen, so der Analyst. Für das vierte Quartal 2025 prognostiziert er ein EBIT-Wachstum von 12 Prozent.
Sollte sich die beeindruckende Kursrally des vergangenen Jahres fortsetzen und es sich bei der heutigen Schwäche nur um einen kurzen Rücksetzer handeln, dürfte das Aufwärtspotenzial tatsächlich begrenzt sein – zumindest gemessen am aktuellen Analystenkonsens. Laut Bloomberg vergeben neun Analysten das Rating «Buy» und 14 «Hold». Dem gegenüber stehen drei Verkaufsempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel für die nächsten 12 Monate beläuft sich auf 79,46 Franken – nur knapp über dem aktuellen Kursniveau.
(cash)