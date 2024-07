Es wird derzeit verstärkt darauf spekuliert, die amerikanische Notenbank Federal Reserve - oder kurz Fed - werde die Zinsen in diesem Jahr gar dreimal senken. Ein Grund dafür: Goldman Sachs hatte am Montag erklärt, die Bedingungen seien reif für eine Lockerung. Zwei Zinssenkungen um einen Viertelpunkt sind für 2024 vollständig eingepreist, wobei die vom Markt implizierten Chancen einer dritten Senkung am Montag bei etwa 60 Prozent lagen.