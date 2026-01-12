«Es gibt offensichtlich grössere Sorgen, dass die Unabhängigkeit der Fed unter Druck gerät», sagte Chefvolkswirt Jan Hatzius ​am Montag auf einer Konferenz ‌in London. Die jüngsten Nachrichten ‌über die strafrechtliche Untersuchung gegen Powell hätten diese Sorgen noch verstärkt. «Ich habe keinen Zweifel daran, dass er (Powell) in seiner verbleibenden Amtszeit als Vorsitzender seine Entscheidungen auf der Grundlage der Wirtschaftsdaten ⁠treffen und sich nicht in die eine oder andere Richtung beeinflussen lassen wird.»