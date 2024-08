Am Dienstag kehrte an den Weltmärkten etwas Ruhe ein, und einige der am stärksten betroffenen Indizes erholten sich von ihrem Einbruch, der durch die Sorge vor einer Rezession in den USA und überbewerteten Technologieaktien ausgelöst wurde. Quantitative Strategen von JPMorgan erklärten, dass institutionelle Anleger die Kursverluste vom Montag aufgekauft hätten, und zwar in Höhe von etwa 14 Milliarden Dollar während dem regulären Handel und 6,7 Milliarden Dollar bei Börsenschluss.