Das Scheitern von SVB Financial könnte einen wichtigen langfristigen Motor der Wirtschaft zerstören, da sich VC-unterstützte Unternehmen auf Finanzierungen von SVB verlassen hätten, so Bill Ackman, dem Gründer von Pershing Square. Deshalb sollte die US-Regierung eine "stark verwässernde“ Rettungsaktion für die SVB Financial Group in Betracht ziehen, wenn keine private Kapitallösung bereitgestellt werden kann. Die Regierung könnte sich auch dafür entscheiden, Einlagen im Austausch gegen Optionsscheine zu garantieren, damit das Unternehmen neue Mittel aufbringen kann, schrieb Ackman in einer Reihe von Tweets auf Twitter.