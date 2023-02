Aktuell liegt der an den Finanzmärkten massgebliche Einlagensatz, den Banken für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, bei 2,50 Prozent. Die EZB hatte die Schlüsselzinsen seit der Zinswende im vergangenen Juli bereits fünf Mal in Folge angehoben - zuletzt Anfang Februar um 0,50 Prozentpunkte. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte zudem für die geldpolitische Sitzung im März einen weiteren Schritt nach oben um erneut einen halben Prozentpunkt in Aussicht gestellt. In den vergangenen Tagen hatten mehrere Währungshüter der EZB mit Verweis auf die anhaltend hohe Inflation dafür argumentiert, dass die Notenbank noch eine Zinswegstrecke vor sich habe.