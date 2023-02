Die amerikanische Investmentbank Goldman Sachs erwartet, dass die europäischen Erdgaspreise später in diesem Jahr und bis 2024 steigen werden, da eine Erholung der Nachfrage den Markt unter Druck setzen wird. "Wir sehen später in diesem Jahr und insbesondere im Jahr 2024 ein Aufwärtsrisiko für die Preise", schreiben die Analysten Samantha Dart und Daniel Moreno in einer Notiz.