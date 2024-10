Trump hat für den Fall seiner Rückkehr ins Weisse Haus einen Zoll von 60 Prozent auf «alles» aus China in Aussicht gestellt. Für alle anderen Importe sollen Zölle von zehn bis 20 Prozent fällig werden. Kommt es so, könnte das deutsche Bruttoinlandsprodukt in den ersten beiden Jahren nach Einführung der Zölle dadurch «gut ein Prozent niedriger ausfallen als ohne eine solche Zolleskalation», wie das gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) aus Düsseldorf ausrechnete.