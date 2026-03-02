Ein einmonatiger Stopp könnte die europäischen Preise und den Spotpreis für asiatisches Flüssigerdgas um 130 Prozent auf 25 US-Dollar pro Million BTU (British Thermal Units) ansteigen lassen, hiess es weiter. «Eine hypothetische, länger andauernde Unterbrechung des Erdgastransports durch die Strasse von Hormus von mehr als zwei Monaten würde die europäischen Erdgaspreise wahrscheinlich auf über 35 Dollar /mmBtu treiben und einen noch stärkeren Einbruch der globalen Gasnachfrage auslösen», so die Analysten.