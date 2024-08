Die Aktienmärkte zeigten sich am Montag wenig verändert, nachdem sie in der vergangenen Woche eine wilde Phase durchlebt hatten, in der die Anleger eine enorme Volatilität in Kauf nahmen, die durch die Befürchtung ausgelöst wurde, dass die US-Notenbank mit einer Zinssenkung zu lange warten würde. Der Leitindex verlor in den letzten vier Wochen an Boden und verzeichnete damit die längste Verlustserie seit 2023.