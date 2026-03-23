Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ihre Prognose für den durchschnittlichen Preis der Rohölsorte Brent im Jahr 2026 auf 85 von 77 Dollar je Barrel angehoben. Für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) werde nun ein Preis von 79 statt 72 Dollar erwartet, teilte das US-Finanzinstitut am späten Sonntag mit.
Als Grund nannte die Bank die Unsicherheit über die Dauer der Krise im Nahen Osten. Sollten die Lieferungen durch die Strasse von Hormus bis zum 10. April bei nur fünf Prozent des üblichen Volumens liegen, dürften die Preise in diesem Zeitraum tendenziell steigen, hiess es in einer Mitteilung. Dies werde anhalten, bis der Markt nicht mehr von einer längeren Unterbrechung ausgeht.
(Reuters)