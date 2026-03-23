Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ihre Prognose für den ‌durchschnittlichen ⁠Preis der Rohölsorte Brent im Jahr ⁠2026 auf 85 von 77 Dollar je ‌Barrel angehoben. Für ‌die US-Sorte West Texas ​Intermediate (WTI) werde nun ein Preis von 79 statt 72 Dollar erwartet, teilte das US-Finanzinstitut am späten Sonntag ‌mit.

Als Grund nannte die Bank die Unsicherheit über die Dauer der ​Krise im Nahen Osten. ​Sollten die Lieferungen durch ​die Strasse von Hormus bis zum ‌10. April bei nur fünf Prozent des üblichen Volumens liegen, dürften ​die ​Preise in diesem Zeitraum ⁠tendenziell steigen, hiess ​es in einer Mitteilung. ⁠Dies werde anhalten, bis ‌der Markt nicht mehr von einer längeren Unterbrechung ausgeht.

(Reuters)