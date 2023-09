In einem öffentlichen Schreiben an die Behörden erklärten die Banken-Gruppen, der im Juli präsentierte Vorschlag verstosse gegen das Gesetz für Verwaltungsverfahren (APA), da keine ausreichenden öffentlichen Daten und Analysen vorlägen. Das APA stellt bestimmte Anforderungen an die Behörden, wenn sie neue Vorschriften planen. Dazu gehören auch wirtschaftliche Analysen. Die Gruppen argumentieren, die Banken könnten ohne diese Analysen nicht angemessen auf den Vorschlag reagieren.