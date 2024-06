Adamczyk leitete Honeywell von 2017 bis 2023. Als er zurücktrat, beschäftigte das Unternehmen mehr als 90'000 Mitarbeiter, also etwa doppelt so viele wie Goldman. Während seiner Amtszeit stärkte er die Beziehung seines Unternehmens zu der in New York ansässigen Bank, deren CEO David Solomon und sein Stellvertreter John Waldron ihn als Freund betrachten. «Wir sind begeistert, ihn bei uns zu haben», sagte Solomon in einer Erklärung. «Ich habe grossen Respekt vor seiner Führung und dem Wert, den er bei Honeywell geschaffen hat.»