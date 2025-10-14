Mit dem Ergebnis bestätigte Goldman Sachs die Prognose seines Chefs David Solomon für ein starkes Jahr im Deal-Geschäft, weil Unternehmen wieder verstärkt Pläne für Fusionen und Börsengänge umsetzen. Auch die Händler der Bank profitierten von regen Geschäften: Die Erträge im Aktienhandel stiegen um sieben Prozent auf 3,74 Milliarden Dollar. Der Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen legte um 17 Prozent auf 3,47 Milliarden Dollar zu.