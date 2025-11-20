Auch die Partizipationsscheine nimmt die Expertin neu auf und bewertet sie mit einem Kursziel von 12'040 Franken und ebenfalls mit «Sell». Damit liegt sie leicht über dem Konsens: Experten sehen durchschnittlich einen Preis von 11'758 Franken, für Namensaktien liegt der Konsens bei 120'773 Franken.