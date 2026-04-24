Dabei handele es sich vor allem um Vorsichtsmassnahmen ‌und nicht um physische Schäden an den Ölfeldern. Eine Erholung könnte jedoch durch ​logistische ​Engpässe gebremst ⁠werden, da die verfügbare Tankerkapazität ​in der Region ⁠um die Hälfte gesunken sei. ‌