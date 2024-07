Die Aktien von ABB steigen um 0,4 Prozent auf 47,97 Franken, während der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Market Index (SMI) 0,2 Prozent im Plus steht. Seit Jahresbeginn hat der Titel um 28 Prozent zugelegt, was die zweitbeste Performance im Schweizer Leitindex darstellt. Die Kursbilanz ist mit ein Grund, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit 26 relativ hoch und die Dividendenrendite mit 1,8 Prozent eher mittelmässig ist.