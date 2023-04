Die Flow-Analyse hat im vergangenen Jahr an Bedeutung gewonnen, da die Anleger Mühe hatten, die Dynamik in Wirtschaft und Geldpolitik zu fassen. Ende März versuchten die Strategen an der Wall Street herauszufinden, was die Bankenkrise für die US-Aktien bedeuten würde. Rubner sagte damals, dass die Aktien im April weiter steigen würden. Er verwies auf die defensive Positionierung der Anleger.