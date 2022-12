Besondere Lage

Goldman ist in diesem Jahr in einer besonderen Lage. Bankchef David Solomon und Präsident John Waldron versuchen, die Profitabilität des Unternehmens zu sichern, nachdem ein Ausflug in das Konsumentengeschäft höhere Kosten verursacht hat als erwartet. Indessen belastet der globale Abschwung in Geschäftsbereichen wie dem Deals-Segment die Ergebnisse. Solomon hat seine Bestrebungen für die Main Street im Oktober zurückgeschraubt, was an der Börse begrüsst wurde.