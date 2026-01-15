Auch das Vermögensverwaltungsgeschäft boomte und steuerte mit 3,09 Milliarden Dollar an Verwaltungsgebühren einen Rekordertrag bei. Goldman setzt auf dieses ‌Geschäft, um stabilere Erträge im Vergleich zum schwankungsanfälligen Handels- ⁠und Investmentbanking zu erzielen. Gleichzeitig treibt die ‌Bank den Rückzug aus ihrem verlustreichen Privatkundengeschäft voran. Der Verkauf der Partnerschaft für die Apple-Kreditkarte an ‍JPMorgan Chase brachte Goldman einen einmaligen Gewinn von 46 Cent je Aktie. Zudem konnte die Bank eine Risikovorsorge für Kreditausfälle ​in Höhe von 2,48 Milliarden Dollar auflösen. Die Aktie ‍der Wall-Street-Grösse hatte 2025 mehr als 50 Prozent zugelegt.