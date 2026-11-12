Die Aktien von Partners Group verlieren am Donnerstagmorgen 2,3 Prozent auf 668,60 Franken. Am Vortag gab es noch hoffnungsvollere Aussichten: Die Aktie schloss auf einem Zwei-Monats-Hoch. Nur einen Tag danach senkte ein Analyst von Goldman Sachs das Rating des Zuger Privatmarktspezialisten auf «Sell» von «Neutral» und kappte gleichzeitig das Kursziel auf 610 von 770 Franken.
Unter den Bluechips rangieren Partners Group fürs laufende Jahr klar auf dem letzten Platz. Die Papiere verloren seit Januar über 30 Prozent. Zum Vergleich: Die SMI-zweitletztplatzierten Amrize fielen in derselben Zeitspanne um 21 Prozent.
Innerhalb des letzten Monats zogen die Aktien von Partners Group noch über 12 Prozent an. Dies liegt in etwa im gleichen Rahmen wie die Kurssteigungen im internationalen Branchenvergleich. Auch die Valoren des US-Finanzinvestors KKR oder von Blackstone stiegen im ähnlichen Ausmass.
Blickt man weiter zurück, liegt die Aktie von Partners Group noch immer weit unter dem Allzeithoch. Dieses erreichten die Papiere im November 2021 und liegt bei 1655 Franken (Schlusskurs), bis heute resultiert ein Verlust von fast 60 Prozent.
Unter den bei Bloomberg gelisteten Analysten gibt es eine weitere Verkaufsempfehlung. Neun Analysten gaben den Papieren das Rating «Neutral», sieben empfehlen den Kauf. Die Kursziele liegen zwischen 605 und 980.