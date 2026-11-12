Die Aktien von Partners Group verlieren am Donnerstagmorgen 2,3 Prozent auf 668,60 Franken. Am Vortag gab es noch hoffnungsvollere Aussichten: Die Aktie schloss auf einem Zwei-Monats-Hoch. Nur einen Tag danach senkte ein Analyst von Goldman Sachs das Rating des Zuger Privatmarktspezialisten auf «Sell» von «Neutral» und kappte gleichzeitig das Kursziel auf 610 von 770 Franken.