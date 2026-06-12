Die Bank senkte ihre Erwartung für die globale Referenzsorte Brent für 2027 auf durchschnittlich 80 Dollar je Barrel und ihre Schätzung für die US-Sorte West Texas Intermediate auf 75 Dollar, wie Analysten um Daan Struyven in einer Mitteilung vom 11. Juni schrieben. Goldman hob seine Förderprognosen für die Vereinigten Arabischen Emirate an, nachdem das Land die OPEC verlassen hatte, ebenso für Brasilien, Guyana und Venezuela. Zugleich erklärte die Bank, die Nachfrage im wichtigsten Importland China werde zurückgehen, auch wenn sich der weltweite Verbrauch binnen Monaten nach der Wiedereröffnung der Strasse von Hormus erholen dürfte.