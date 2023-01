Vorsichtig hinsichtlich Technologie- und andere Wachstumswerten, die im vergangenen Jahr den schlimmsten Ausverkauf an der Wall Street seit 2008 angeführt hatten, äussert sich nicht nur Goldman. Savita Subramanian von der Bank of America Corp. sagte am Mittwoch, dass Anleger die überlaufenen Bereiche des Aktienmarktes meiden sollten, einschliesslich der grossen Technologiewerte. Der Morgan Stanley-Stratege Michael Wilson warnte ebenfalls davor, dass die Gewinnmargen von Technologieunternehmen in diesem Jahr wahrscheinlich einbrechen werden.