Laut Goldmann Sachs sollten Anleger in Unternehmen aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) - insbesondere in Halbleiterfirmen - investiert sein. Dies wegen der steigenden Investitionsausgaben dieser Unternehmen sowie aufgrund der verschärften Spannungen, die der Iran-Konflikt hervorgerufen hat.
«Ja, die Welt ist heute unsicherer als vor vier Monaten. Und die Risikoprämien sind deshalb wahrscheinlich strukturell gestiegen», sagte Brook Dane von Goldman Sachs am Mittwoch in einem Interview mit Bloomberg Television. «Das ändert aber nichts an der Richtung und dem Ausmass der aktuellen Entwicklungen.»
Dane erklärte, die Nachfrage nach KI-Infrastruktur sei weiterhin ungebrochen. Rechenkapazität bleibe die knappste Ressource am Markt und untermauere einen mehrjährigen Investitionszyklus, der von grossen Technologieunternehmen getragen werde. Diese investierten weiterhin in den Ausbau von KI-Infrastrukturen und sind daher vergleichbar mit den Verkäufern von Schaufeln und Pickeln während des Goldrausches in den USA.
«Unsere Basisszenarien, die wir im Rahmen unserer detaillierten Analyse erstellen, deuten weiterhin auf ein beschleunigtes Wachstum der Investitionsausgaben hin, das sich voraussichtlich noch deutlich länger fortsetzen wird», sagte Dane. «Wir befinden uns nicht in der Spätphase des Konjunkturzyklus, sondern in der Früh- bis Mittelphase», fügte er hinzu. «Es bestehen weiterhin zahlreiche Möglichkeiten, den Wohlstand und das Wachstum in den grundlegenden Bereichen der KI-Technologie, wie beispielsweise der Chip-Technologie, zu steigern»
Laut Dane werden Halbleiterunternehmen am direktesten profitieren, wobei Marvell Technology zu den unterschätzten Namen der Branche zählt. Der Experte verwies auf die Verbindungen des Unternehmens zu Amazon und anderen Anbietern sowie auf dessen Fähigkeit, Produkterweiterungen zu realisieren und substanziell zu wachsen.
Laut Dane stellen Cybersicherheitsunternehmen ein weiteres Feld mit bedeutenden Chancen dar, da Fortschritte im Bereich der KI den Bedarf an einem besseren digitalen Schutz verstärken.
(Bloomberg/cash)