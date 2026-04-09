«Unsere Basisszenarien, die wir im Rahmen unserer detaillierten Analyse erstellen, deuten weiterhin auf ein beschleunigtes Wachstum der Investitionsausgaben hin, das sich voraussichtlich noch deutlich länger fortsetzen wird», sagte Dane. «Wir befinden uns nicht in der Spätphase des Konjunkturzyklus, sondern in der Früh- bis Mittelphase», fügte er hinzu. «Es bestehen weiterhin zahlreiche Möglichkeiten, den Wohlstand und das Wachstum in den grundlegenden Bereichen der KI-Technologie, wie beispielsweise der Chip-Technologie, zu steigern»