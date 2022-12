Goldman hat für Technologie und die Integration von Geschäftsbereichen erhebliche Ausgaben getätigt und Analysten sagen voraus, dass der bereinigte Jahresgewinn des Unternehmens um 44 Prozent sinken wird. Der Ausflug in das Konsumentengeschäft hat höhere Kosten verursacht hat als erwartet. Zudem belastet der globale Abschwung in Geschäftsbereichen wie dem Deals-Segment die Ergebnisse. Dies schmälert in diesem Jahr erheblich den Bonuspool.