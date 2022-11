Zinsen und Vergütungen limitieren Aufwärtspotenzial

Diese Geschäftsentwicklung und der von Analysten in grosser Mehrheit geteilte Optimismus erreichen den Markt aber nicht. Eine positive Reaktion an der Börse auf den Zahlenkranz fand letzte Woche nicht statt. Vielmehr ist die Aktie seit letztem Mai in einem Seitwärtstrend gefangen, nachdem der Titel seit dem Allzeithoch im November 2021 70 Prozent an Wert eingebüsst hatte. Die IPO-Euphorie von Mitte September des letzten Jahres ist schon längst verflogen.