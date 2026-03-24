Dieses Potenzial erscheint besonders gross, nachdem SIG ein enttäuschendes Jahr hinter sich hat, das von mehrfach gesenkten Prognosen, nicht realisierten Synergien aus Übernahmen und einem Managementwechsel geprägt war. Mittlerweile hat das Unternehmen jedoch ein Restrukturierungsprogramm abgeschlossen und steht seit Anfang März 2026 unter neuer Führung. Während der Präsentation der Jahresergebnisse wies die Finanzchefin zudem darauf hin, dass die Talsohle in China erreicht wurde.