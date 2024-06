Die Aktien des Computerzubehörherstellers Logitech gewinnen am Montag 0,3 Prozent auf 88,6 Franken, während der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Market Index (SMI) 0,1 Prozent tiefer steht. Im Laufe der vergangenen zwölf Monate hat der Logitech-Aktienkurs um 74 Prozent zugelegt, was die beste Performance im Leitindex in diesem Zeitraum darstellt. Er steht auf dem höchsten Stand seit September 2021.